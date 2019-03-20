​В Югре внедрят новый способ борьбы с «аптечной наркоманией»

В аптечной сети Югры будет внедрена «Единая государственная автоматизированная информационной система» по учету лекарственных и фармакологических препаратов. Она позволит отследить контрафакт, специалиста, выписавшего рецепт, и приобретателя препаратов.

Такое решение принято на заседании антинаркотической комиссии автономного округа, которое провела губернатор Наталья Комарова, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Эксперты отмечают, что сейчас возросли риски роста наркозависимости среди подростков и молодых людей, сменивших употребление наркотических средств на прием психотропных лекарственных препаратов, отпускаемых в аптеках без рецепта врача. Особенно остро проблема «аптечной наркомании» стоит в Сургуте и Нефтеюганске. В Сургуте внимание к ней привлекли общественники, они же вели активную борьбу с «плохими аптеками».

В 2018 году в округе состоялось 22 проверки аптек, общая сумма штрафов составила более 1,2 миллиона рублей. Информация о незаконном обороте лекарственных препаратов, обладающих одурманивающим эффектом, направлена в правоохранительные органы, сообщил на мероприятии заместитель руководителя территориального органа Росздравнадзора Сергей Павлов.

Кроме того, на заседании органам местного самоуправления поручили ликвидировать всю рекламу наркотиков, нанесенную на стены зданий.

Официально: в Югре в 2018 году на 25 процентов сократился показатель общей распространенности наркомании в расчете на 100 тысяч человек (с 253 до 190 человек); на 53 процента снизилась первичная заболеваемость наркоманией в расчете на 100 тысяч человек (с 13,2 до 6,2 человек); на 37,8 процента сократилось число смертельных отравлений от наркотических средств и психотропных веществ (с 37 до 23 фактов).