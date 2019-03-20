​В Югре снизилось количество зарегистрированных ДТП

В 2018 году в Югре зарегистрировано 320 автоаварий, произошедших на дорогах регионального и межмуниципального значения, против 412 в 2017-м. Данные озвучены на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве автономного округа, которое провела губернатор Наталья Комарова.

«Наиболее значительное снижение аварийности произошло на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, проходящих по территории Сургутского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Ханты-Мансийского и Советского районов», - приводит слова директора Управления автомобильных дорог Сергея Аксёнова окружной департамент общественных и внешних связей.

Снижение показателей аварийности участники заседания связали с установкой барьерного ограждения, камер фотовидеофиксации в местах концентрации ДТП, а также освещением пешеходных переходов.