​В прокуратуре Югры произведено важное кадровое назначение

Генпрокурор РФ Юрий Чайка назначил на должность Ханты-Мансийского межрайонного прокурора Артема Майорова. Ранее старший советник юстиции возглавлял надзорное ведомство Урая.

«В 2003 году Майоров Артём Анатольевич окончил обучение в Курганском государственном университете. В сентябре 2003 года был принят на службу в органы прокуратуры автономного округа и назначен на должность следователя Ханты-Мансийской межрайонной прокуратуры. Работал в должностях старшего следователя Ханты-Мансийской межрайонной прокуратуры, заместителя начальника отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры автономного округа, заместителя Ханты-Мансийского межрайонного прокурора. С сентября 2015 года занимал должность прокурора Урая», — рассказали о Майорове в пресс-службе прокуратуры Югры.

Должность Ханты-Мансийского межрайонного прокурора стала вакантна в середине февраля, когда ее покинул Михаил Павлов. Он возглавлял ведомство с 2015 года и уволился по собственному желанию.