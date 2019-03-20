​В Югре начали закрывать ледовые переправы

В Югре 19 марта закрыта первая зимняя автомобильная дорога — «пгт. Мортка - пгт. Нижняя Тавда» через реку Кума. Также введено ограничение движения транспортных средств массой более 15 тонн по зимним автомобильным дорогам межмуниципального значения Березовского, Белоярского, Ханты-Мансийского, Октябрьского, Советского районов, до десяти тонн — Кондинского района, до пяти тонн — Нижневартовского и Сургутского районов.

«По предварительным данным закрытие «зимников» на территории округа будет осуществлено в период с 28 марта по 8 апреля. Однако, при изменении погодных условий дата закрытия может измениться», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по округу.

Ситуацию держат на постоянном контроле инспекторы ведомства. Водителей просят не выезжать на лед вне санкционированных переправ.