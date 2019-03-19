Жители района в Томской области хотят войти в состав Югры ради медицины и налогов

В Александровском районе Томской области несколько общественных организаций готовят референдум за отделение от Томской области и переход в состав Югры. Об этом сообщает томское информационное агентство ТВ2. Информация о референдуме размещена в Instagram.

Инициаторами референдума выступают общественные организации «Народный контроль» и «Альянс врачей». В качестве одной из основных причин такой инициативы общественники называют несправедливое распределение налоговых доходов.

«Наш район богат нефтью и газом, но после отчислений в бюджет нам возвращаются копейки. В автономных округах, коим является ХМАО, возврат в местный бюджет гораздо выше», – цитирует агентство слова одного из общественников Владимира Сотникова.

По информации издания, есть проблемы и с медицинским обслуживанием. Жители Александровского района, который находится в 670 километрах от Томска, вынуждены ездить в больницы Нижневартовска, откуда их часто отправляют обратно, как относящихся к другому региону.