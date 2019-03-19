​В Югре заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога

В Югре за неделю с 11 по 18 марта заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на семь процентов. Сейчас она ниже эпидемического порога на 4,7 процента, сообщает пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора.

Превышает эпидпорог уровень заболеваемости только в возрастной группе от 15 лет и старше — на 41 процент, однако по сравнению с предыдущей неделе снижение составило 9,5 процента.

На прошлой недели на карантин были закрыты 22 детсада и 24 школы, в том числе пять — в Сургуте.

Превышение среднеокружной заболеваемости отмечается в Урае, Кондинский и Октябрьском районах, Нефтеюганске, Сургуте, Ханты-Мансийском районе, Покачах и Сургутском районе.