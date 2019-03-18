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​В Когалыме ждут Ольгу Голодец и Владимира Мединского

Вице-премьер правительства России Ольга Голодец и министр культуры РФ Владимир Мединский 22 марта посетят Когалым. Высокопоставленные чиновники примут участие в открытии филиала государственного академического Малого театра России, сообщили ИА СИА-ПРЕСС в департамента общественных и внешних связей округа.

В городе их встретят губернатор Югры Наталья Комарова и президент ОАО «Лукойл» Вагит Алекперов. Нефтяной компании Когалым и обязан появлению столь значимого культурного объекта — его строительство велось на основе договора между министерством культуры РФ, правительством округа, администрацией города и «Лукойлом». Филиал Малого театра создан на базе реконструированного культурно-досугового комплекса «Янтарь».

Стоит отметить, что Наталья Комарова приглашала в Когалым и президента РФ Владимира Путина.


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Сегодня в 17:45, просмотров: 246, комментариев: 0


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