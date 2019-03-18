​«Югра-Экология» продолжит работу по установлению тарифов для «северной зоны» округа, несмотря на судебный иск УФАС

АО «Югра-Экология» продолжит работу по исполнению договора с департаментом промышленности округа, из-за которого подали в суд антимонопольщики. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе регоператора.

Как сообщалось ранее, окружное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) подало иск о признании ничтожным договора от 31 января 2019 года. По нему «Югра-Экология» работает в северной зоне округа в качестве регионального оператора в сфере обращения с ТКО до 31 декабря 2019 года.

«АО «Югра-Экология» считает свои действия правомерными. УФАС было отказано в принятии обеспечительных мер в отношении приостановления действий оспариваемого соглашения. Сейчас мы в рабочем порядке завершаем проведение аукционов на транспортирование твердых коммунальных отходов, приступаем к заключению договоров с победителями конкурса, проводим договорную кампанию с потребителями-юридическими лицами и подаем заявку на установление тарифа по северной зоне в Региональную службу по тарифам ХМАО-Югры. Ориентировочный срок установления тарифа — второй квартал 2019 года», — пояснили в пресс-службе.

Заседание по иску УФАС назначено на 18 апреля, следует из материалов, опубликованных на сайте Арбитражного суда Югры. В качестве заинтересованного лица к делу привлечено ООО «Утилитсервис».

АО «Югра-Экология» приступило к работе в «северной зоне» округа с 1 февраля. «Северная зона» включает в себя Сургут, Радужный, Покачи, Лангепас, Мегион, Нижневартовск, Когалым, а также в Березовский, Белоярский, Сургутский и Нижневартовский районы.