​Антимонопольщики требуют признать незаконным договор югорских властей с АО «Югра-Экология»

Региональное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) подало иск в Арбитражный суд округа о признании ничтожным соглашения окружного департамента промышленности с АО «Югра-Экология» от 31 января 2019 года.

Заседание по делу назначено на 18 апреля. В качестве заинтересованного лица к нему привлечено ООО «Утилитсервис», следует из материалов, размещенных на сайте Арбитражного суда Югры.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, этот документ устанавливает, что АО «Югра-Экология» будет обеспечивать деятельность по обращению с ТКО на всей территории округа, в том числе — в северной зоне.