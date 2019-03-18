​46 населенным пунктам Югры это весной грозит затопление

В реестр населенных пунктов Югры, подверженных угрозе затопления и подтопления, включены 46 поселений. Такие данные на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при правительстве округа озвучил врио начальника главного управления МЧС по Югре Дмитрий Хрунов.

В чрезвычайной ситуации к работе готова группировка сил и средств, которая составляет 11 652 человека, 2 259 единиц техники, 326 плавсредств и 13 комплексов беспилотных летательных аппаратов. Для приема эвакуированного населения подготовлено 67 пунктов временного размещения вместимостью более 10 тысяч человек.

По предварительным данным, чрезвычайных паводковых ситуаций в Югре не намечается. «Проанализировав гидрометеорологические условия, которые предшествовали 2019 году, мы приходим к выводу, что высшие уровни весеннего половодья в основном будут в пределах или ниже нормы на 0,3-0,5 метра. Но нужно обратить внимание на реку Иртыш в районе города Ханты-Мансийска, реки Пим и Аган. Там прогнозируются уровень воды на 0,5 метра выше нормы. Но это еще не значит, что мы достигнем критерия опасного явления. Все будет зависеть от тех погодных условий, которые сложатся у нас в апреле месяце, и вся ситуация может кардинально измениться», — рассказала начальник Обь-Иртышского УГМС Ольга Волковская.

Многое зависит от своевременности вывоза снега из населенных пунктов. Губернатор Югры Наталья Комарова, проводившая заседание, сделать это оперативно, передает окрудной департамент общественных и внешних связей. Глава региона также акцентировала внимание, что муниципальным образованиям, руководителям организаций независимо от форм собственности необходимо до 25 марта утвердить мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска льда и паводковых вод, привести в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий.