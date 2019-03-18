​Прокуратура Югры открыла «горячую линию» по вопросам оплаты за обращение с мусором

В Югре начала работу «горячая линия» по вопросам обращения с отходами производства и потребления, включая взимание с граждан платежей за вывоз твердых коммунальных отходов. Звонки от жителей округа будут принимать до 22 марта по будням с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов по телефону: 8 (3467)352163.

«По телефону горячей линии граждане могут сообщить о нарушениях при обращении с отходами производства и потребления, об их несанкционированном размещении на территории муниципальных образований, о законности и обоснованности взимания организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, и региональным оператором платы за коммунальную услугу по обращению с коммунальными отходами, в том числе о начислении «двойных платежей», об ошибках при формировании платы в зависимости от количества проживающих в жилом помещении лиц и другим вопросам в указанной сфере», — сообщили в пресс-службе прокуратуры округа.

Ранее экспертами проекта «Чистая страны» Югры была названа в числе 30 регионов страны, где гражданам начисляется двойная плата за услугу по обращению с ТКО. Эту информацию поручил проверить Генпрокурор РФ Юрий Чайка.