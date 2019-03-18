​Синоптики обещают жителям Югры теплый апрель

В апреле 2019 года средняя температура воздуха в Югре ожидается на 2-3 градуса выше климатической нормы. Об этом на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при правительстве округа рассказала начальник Обь-Иртышского УГМС Ольга Волковская.

По словам главного синоптика округа, апрель по предварительным прогнозам в этом году будет ранним и теплым. Это скажется и на вскрытии рек — оно произойдет раньше установленных сроков и растянется во времени. «То есть, может быть на неделю раньше установленных норм. Но если в первой и второй декадах апреля температура воздуха будет выше нормы, то в третьей будет подмораживать. Поэтому мы планируем, что ситуация с половодьем пройдет плавно. Резкого скачка температур не будет. Все у нас на территории будет спокойно, в пределах нормы»,— цитирует Волковскую окружной департамент общественных и внешних связей.

Ранее специалисты Обь-Иртышского УГМС назвали начало весны в Югре нетипично теплым.