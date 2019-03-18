​Югра вошла в топ-5 российских регионов с самой низкой безработицей

Уровень безработицы в Югре с ноября 2018 года по января 2019 года составил 2,5 процента, снизившись за год на 0,5 процента. На 100 открытых вакансий в округе приходится 154 безработных. Среднее время поиска работы — 5,8 месяца.

С такими показателями Югры расположилась на пятом месте рейтина регионов России с самым низким уровнем безработицы. Список составлен РИА «Рейтинг» по заказу РИА «Новости». Аналитики основывались на данных Росстата.

Лидер списка — Москва, где уровень безработицы составил 1,2 процента. Также в первую пятерку вошли Санкт-Петербург (1,4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,2%) и Хабаровский край (2,5%). На последнем месте — Ингушетия (26,3%).

Уровень безработицы в стране за этот период составил 4,8 процента, что на 0,3 процентных пункта ниже, чем годом ранее. При этом в январе 2019 года уровень безработицы составил 4,9 процента.

Средний возраст безработного в России — 36,6 года. Согласно результатам выборочного обследования рабочей силы Росстата, в январе 2019 года из 3,7 миллиона безработных 20,4 процента составляют молодежь в возрасте от 15 до 25 лет, а 19,6 процента — 50 лет и старше.