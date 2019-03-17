В Югре определили лучших педагогов

​Впервые слышу. Хроноп «Отчаянье и любовь»

Песню «Ну и зря боялась» в интернете провозгласили едва ли не гимном протестного движения, а «Песня о любви и ненависти» перекликается с романом Демидова #яднаш о разладе в российском обществе