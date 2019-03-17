В Югре завершился региональный этап всероссийского конкурса «Педагог года-2019». Победу в главной номинации «Учитель года» одержала учитель начальных классов средней школы №5 Пыть-Яха Наталья Алямкина. Второе место досталось учителю химии Пойковской школы №2 Олесе Шаль, а третье – учителю начальных классов средней школы №12 Урая Ольге Никитиной. Достались призовые места и педагогам из Сургута. Преподаватель по технологии школы N31 Лариса Сакур, победила в номинации «Сердце отдаю детям», а воспитательница детсада «Огонёк» Екатерина Оленина, заняла второе место в номинации «Лучший преподаватель детского дошкольного учреждения».
В Югре определили лучших педагогов
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Сегодня в 16:31, просмотров: 500, комментариев: 0
Программы для предпенсионеров. Директор Сургутского Центра занятости населения Ирина Мочалова // ONLINE 18 марта в 11.00