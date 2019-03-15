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​В Югре ограничили движение автобусов и грузовиков на загородных трассах

В Югре 15 марта введено ограничение движения пассажирского транспорта и грузовых автомобилей по загородным трассам. Проезд им запрещен по автодороге «Югра» с 10 по 367 километр (Ханты-Мансийский, Октябрьский и Советский районы) и автодороге «Нягань – Талинка» с 1 по 86 километр (Октябрьский район).

Ограничение связано с погодными условиями и будет действовать до особого распоряжения, сообщает отделение пропаганды УГИБДД Югры.

«На дорогах круглосуточно дежурят наряды ДПС, контролируют состояние дорог и предупреждают водителей об ограничении. Госавтоинспекция округа обращает внимание водителей на строгое выполнение требований Правил дорожного движения, помните, что скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. Соблюдайте дистанцию и боковой интервал, избегайте резких маневров», — отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что синоптики объявили штормовое предупреждение на 15-16 марта: в округе будет бушевать ветер порывами до 26 метров в секунду.


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Сегодня в 16:54, просмотров: 267, комментариев: 0


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