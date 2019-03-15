​В Ханты-Мансийске из-за снежной метели отменили занятия в школах

В школах Ханты-Мансийска из-за непогоды отменены занятия 1-9 классов, обучающихся во вторую смену. Об этом сообщается на сайте администрации окружной столицы.

15 марта город накрыла снежная метель. На улицы вышло 118 единиц техники, вручную снег убирают больше двух сотен человек. Из-за снегопада и ветра аэропорт столицы Югры утром не смог принять рейсы и Тюмени и Нижневартовска.

По данным сервиса Gismeteo.ru, сейчас в Ханты-Мансийске минус пять градусов ниже нуля, скорость ветра достигает 14 метров в секунду, идет сильный снег.