​Прокуратура Югры по поручению Юрия Чайки проверит начисление платы за вывоз мусора в округе

Прокуратура Югры приступила к исполнению поручения Генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Сотрудники надзорного ведомства проверят, действительно ли жителям округа начисляют двойную плату за вывоз мусора.

«В ходе надзорных мероприятий особое внимание будет обращено на законность и обоснованность взимания платы за вывоз ТКО организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, и региональным оператором. Кроме того, подлежит проверке формирование тарифов в соответствии с требованиями законодательства, а также начисление платы в зависимости от количества проживающих в жилом помещении лиц. По результатам проверочных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры реагирования по пресечению и устранению выявленных нарушений закона», — сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

Ранее председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал Югру в числе 30 регионов страны, где с граждан незаконно взимаются двойные платежи за услугу по обращению с мусором. Список регионов-нарушителей составлен экспертами проекта «Чистая страна» по жалобам граждан. Информация была передана в Генпрокуратуру, после чего Юрий Чайка поручил ее проверить.

Стоит отметить, что в Югре региональный оператор по обращению с ТКО «Югра-Экология» полноценно работает с начала года только в «южной зоне» округа. Тарифы для «северной зоны» еще устанавливаются.