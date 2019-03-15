​Аэропорт Ханты-Мансийска не принимает самолеты из-за сильной метели

Из-за сильной метели и снегопада аэропорт Ханты-Мансийска утром 15 марта не смог принять рейсы Utair из Нижневартовска и Тюмени. Оба самолеты перенаправлены в Ноябрьск.

В пункт назначения они прибудут, когда наладится погода, сообщил представитель авиагавани агентству «Интерфакс-Урал».

Оба самолета уже приземлились в Ноябрьске.

На 15 марта в Югре объявлено предупреждение о неблагоприятных погодных условиях: в округе бушует сильный ветер и идет снег.