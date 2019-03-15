​Госавтоинспекция Югры выступила с предупреждением к водителям

На дорогах Югры из-за сильного снегопада и метели ухудшилась дорожная обстановка. С предупреждением к водителям выступила окружная Госавтоинспекция.

«В округе наблюдается ухудшение погодных условий. Снегопады и ветер усилятся. В такой период осложняется обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололедные явления способствуют росту дорожно-транспортных происшествий. Рекомендуем всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными и острожными. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию. При совершении маневра убедиться, что он безопасен. Пешеходам также необходимо позаботиться о собственной безопасности – строго соблюдать правила перехода проезжей части, использовать световозвращающие приспособления, чтобы быть заметными для водителей», — попросили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, на 15 марта в Югре объявлено предупреждение о неблагоприятной погоде. Ожидается ветер до 24 метров в секунду и сильные осадки.

Уралуправтодор обещает предпринять все необходимое, чтобы вовремя привести в порядок федеральные трассы. Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы: 8-800-200-63-06 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ).