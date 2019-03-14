​В Югре из-за пьяных водителей произошло 16 ДТП

С начала года в Югре зарегистрировано 16 автоаварий, случившихся по вине водителей с признаками опьянения. В таких ДТП пострадали 23 человека. Статистику озвучила окружная Госавтоинспекция.

В ведомстве напоминают, что водителям, повторно попавшихся пьяными за рулем, грозит уголовная ответственность. «За два месяца 2019 года в округе возбуждено 176 уголовных дел по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ. В суд направлено 144 дела, вынесено обвинительных приговоров – 85», — уточнили в отделе пропаганды УГИБДД Югры.