"​Генпрокурор России поручил проверить информацию о взимание двойной платы за вывоз мусора в Югре"

Генеральный прокурор России Юрий Чайка поручил проверить информацию о двойном начислении платы за вывоз мусора в 30 регионах страны, в том числе — в Югре.

«В ходе проверок будет уделено внимание вопросам законности и обоснованности двойного взимания платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, и региональными операторами. По результатам проверок будут приняты исчерпывающие меры реагирования по пресечению и устранению нарушений закона. При наличии оснований будет инициироваться перерасчет размера платы за содержание жилых помещений, необоснованно включающей в себя плату за обращение с ТКО», — уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Незаконное взимание с граждан двойных платежей выявили эксперты проекта «Чистая страна», сообщала ранее пресс-служба «Единой России». «По итогам третьего этапа мониторинга количество регионов, где с людей взимают двойную плату за ТКО, увеличилось до 30. Только за неделю в адрес «Чистой страны» поступило около 150 жалоб на взимание двойных платежей за утилизацию мусора. Все собранные материалы о нарушениях мы передаем в Генеральную прокуратуру для проверки. Мониторинг будет продолжаться», – рассказал координатор проекта, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

В числе регионов, где выявлены нарушения, – Югра, Пермский и Алтайский край, Тульская, Кировская, Иркутская, Белгородская, Волгоградская, Вологодская, Костромская, Нижегородская, Смоленская, Новгородская, Пензенская, Московская и Липецкая области, Республика Башкортостан, Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Кабардино-Балкария.