В Югре 15 марта ждут метель и гололед

В пятницу, 15 марта, в Югре ожидается непогода. Окружные спасатели предупреждают югорчан о метели и гололеде.

«В большинстве районов осадки различной интенсивности, ночью по южным районам, днем по центральным и восточным районам – сильные осадки. Метель, гололедные явления. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, порывы до 19-24 м/с. Температура ночью -5,-10 ºС, местами +2,-3 ºС, по северо-западным районам -15,-20 ºС, днем -4,-9 ºС, местами +2,-3 ºС, по северо-западным районам -11,-16 ºС По предварительным данным неблагоприятные явления будут наблюдаться во всех муниципальных районах, в меньшей степени в Березовском и Белоярском районах», – говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Югре.

Специалисты просят соблюдать простые правила безопасности. Если возникает угроза жизни, необходимо сообщить по телефону 112.

Ранее сообщалось, что в Югру вернутся морозы до минус 20 ºС.