​В Югре установят денежную компенсацию за питание для детей-инвалидов, обучающихся на дому

В Югре дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся на дому, будут получать денежную компенсацию за питание из окружного бюджета. Соответствующие изменения планируется внести в закон Югры «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Этот вопрос будет рассмотрен на заседании регионального правительства 14 марта.

«Проектом предлагается установить размер расходов на обеспечение двухразовым питанием обучающихся, обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в сумме 131 рубль в день на 1 обучающегося (с учетом индексации на 4%)», — говорится в информационной справке к документу.

Также на заседании будет установлен порядок обращения за денежной компенсацией.