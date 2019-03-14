​Правительство Югры запретит продажу вейпов и электронных сигарет детям

В Югре планируют ввести запрет на продажу электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним. Соответствующий законопроект рассмотрят на заседании регионального правительства в четверг, 14 марта.

Документ вносит изменение в окружной закон «Об административных правонарушениях». Продавцы электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина (ЭСДН) должны будут требовать у покупателя документ, подтверждающий его совершеннолетие. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность.

В информационной справке к законопроекту поясняется, что он разработан для защиты «жизни, здоровья, нравственности и обеспечения безопасности несовершеннолетних»: «Учитывая то, что применение ЭСДН оказывает потенциально вредное воздействие, в связи с тем, что в некоторых их разновидностях содержатся токсичные вещества, такие как формальдегид, на том же уровне, что и в сигаретах, а также их использование вызывает и усиливают никотиновую зависимость, проектом закона предлагается установить на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры запрет на розничную продажу несовершеннолетним ЭСДН, жидкостей для ЭСДН, безникотиновых жидкостей для ЭСДН».

В думе округа проект закона представит директор департамента внутренней политики Александр Скурихин.