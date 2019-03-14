​В двух районах Югры снижена грузоподъемность ледовых переправ

В Югре начинают снижать грузоподъемность ледовых переправ. С 13 марта на зимние дороги Кондинского района не допускается транспорт весом выше десяти тонн, Ханты-Мансийского — 15 тонн, в остальных — продолжает действовать ограничение грузоподъемности до 30 тонн.

«На протяжении первых недель марта на территории округа наблюдается потепление, шкала градусника зачастую находится на отметке выше нуля. Такая продолжительная плюсовая погода способствует таянию снега и льда, соответственно уменьшается и прочность ледовых переправ. Несмотря на то, что толщина ледового покрытия остается пока еще на уровне февральских показателей - от 65 до 150 сантиметров, структура льда меняется, становится более рыхлой и пористой, снижаются его прочностные характеристики», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Специалисты ежедневно контролируют качество ледового покрытия и просят не выезжать и не выходить на лед вне санкционированных переправ.

Ранее специалисты Обь-Иртышского УГМС отметили, что начало весны в округе было нетипично теплым. Однако в ближайшие дни ожидается понижение температуры до минус 25 градусов.