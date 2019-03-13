​В Югру вернутся морозы до минус 20ºС

В среду, 13 марта, синоптики Югры сняли предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях, которое действовало десять дней. Однако весна в округ не торопится. До конца недели в большинстве районах региона ожидаются осадки — снег, мокрый снег и дождь. Ветер пару дней будет умеренный, однако 16 марта ожидается его усиление и метель.

Температура воздуха будет переменчивой. По ночам столбики термометров будут опускаться, в среднем, до минус 11ºС, 15 марта в северо-западных районах — до минус 20 ºС, 16 марта при прояснениях ожидается до минус 25 ºС. Днем в четверг воздух прогреется до плюс 2 ºС, в северо-западных районах будет прохладно — до минус 10ºС. В пятницу в южных и восточных районах — от плюс 2 ºС до минус 3 ºС, в северо-западных — до минус 17 ºС. Примерно такой же температура будет и в субботу.

Из-за ветра, осадков и переменчивой температуры ожидаются гололедные явления, отложение мокрого снега на проводах и деревьях.

Комментирую погоду в начале весны, специалист Обь-Иртышского УГМС заявил агентству «Интерфакс-Урал», что она была нетипично теплой. «Такая теплая весна и плюсовая температура в марте для нашего округа явление нетипичное, но и не аномальное. В ближайшие дни снова будут морозы», — отметил синоптик.