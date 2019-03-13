​96 процентов жителей Югры не испытывают опасений из-за религиозных убеждений

В 2018 году департамент общественных и внешних связей Югры провел социологическое исследование о состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в регионе. Аналитикам окружного правительства удалось выяснить, что 96 процентов югорчан в течение года не испытывали опасений из-за религиозных убеждений. Больше 50 процентов принявших участие в опросе назвали отношения между людьми различных вероисповеданий бесконфликтными, почти треть – доброжелательными.

Результаты исследования были озвучены на заседание межведомственной комиссии округа по противодействию экстремистской деятельности, которое провела губернатор Наталья Комарова.

«Это, несомненно, позволяет нам оставаться уверенными в том, что округ является привлекательным местом для проживания людей разных национальностей и религий», – цитируют главу региона на сайте окружного правительства.

Кроме того, губернатор обратила внимание глав муниципалитетов на то, что 65 процентов респондентов при возникновении потенциального конфликта на национальной или религиозной почве обратились бы в органы власти, в первую очередь – к президенту: «Прошу обеспечивать оперативную обратную связь с населением».

В департаменте также подчеркнули, что итоги исследований свидетельствуют о высокой степени удовлетворенности респондентов деятельностью общественных и государственных структур в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.