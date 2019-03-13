​В Ханты-Мансийске квартиры в новостройках подорожали на 4,6 процента

С начала 2019 года цены на жилье в новостройках столицы Югры выросли на 4,6 процента и достигли 74 543 рублей за квадратный метр. Такие данные содержатся в исследовании Domofond.ru.

В России рост составил 3,14 процента — до 55 582 рублей за «квадрат». Аналитики отмечают, на цене квартир сказались повышение ключевой ставки в декабре, новый 20-процентный НДС, многочисленные новости о переходе застройщиков на эскроу-счета. «Но, в целом, это небольшое повышение. Поскольку власти настроены держать ипотечные ставки в узде, скорее всего, дальнейшие темпы роста цен также будут умеренными», — отмечается в исследовании.

Наибольший рост цен предложения на квартиры в новостройках за два месяца произошел в Ялте: на 14,5 процента. На втором месте по динамике – Павловский Посад (+13,3%) и Балашиха (+10,1%) в Московской области. Дешевле всего среди рассмотренных городов новостройки продавались в Нальчике — 29 618 рублей за квадратный метр.