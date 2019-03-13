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​Третий высокопоставленный чиновник из правительства Югры переезжает в другой регион

Вакантным стал пост директора департамента ЖКХ и энергетики

Фото: vk.com/public_rod_dlya_detei
Фото: vk.com/public_rod_dlya_detei

Директор департамента ЖКК и энергетики Югры Егор Ковальчук с 15 марта покидает пост. Исполняющим обязанности ведомства будет назначен его заместитель Сергей Эрнст.

«Егор Ковальчук покидает пост руководителя регионального департамента ЖКК и энергетики по собственному желанию, в связи с переездом в другой регион», — сообщили ИА СИА-ПРЕСС в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Стоит отметить, что в этом году Ковальчук стал третьим высокопоставленным чиновником из правительства Югры, который покидает пост из-за переезда. 5 февраля Ольга Белоножкина ушла с поста руководителя аппарата губернатора – заместителя губернатора Югры по такой же причине. 7 февраля главный лесничий региона Евгений Платонов переехал в Екатеринбург.

Егор Ковальчук возглавлял окружной департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики с ноября 2015 года. В округ он переехал из Челябинской области, где последним местом его работы был пост регионального министра радиационной и экологической безопасности.


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Сегодня в 11:53, просмотров: 563, комментариев: 2


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 13:18
миграция семейства мышиных с длинными хвостиками с плавательного средства так сказать
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:53
Да, примета что у кого-то заканчивается срок и полномочия могут не продлится. Хорошо это или плохо сказать трудно. В России невозможно определить степень надвигающегося зла в меньшую или большую сторону.

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