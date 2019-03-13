​Третий высокопоставленный чиновник из правительства Югры переезжает в другой регион

Директор департамента ЖКК и энергетики Югры Егор Ковальчук с 15 марта покидает пост. Исполняющим обязанности ведомства будет назначен его заместитель Сергей Эрнст.

«Егор Ковальчук покидает пост руководителя регионального департамента ЖКК и энергетики по собственному желанию, в связи с переездом в другой регион», — сообщили ИА СИА-ПРЕСС в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Стоит отметить, что в этом году Ковальчук стал третьим высокопоставленным чиновником из правительства Югры, который покидает пост из-за переезда. 5 февраля Ольга Белоножкина ушла с поста руководителя аппарата губернатора – заместителя губернатора Югры по такой же причине. 7 февраля главный лесничий региона Евгений Платонов переехал в Екатеринбург.

Егор Ковальчук возглавлял окружной департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики с ноября 2015 года. В округ он переехал из Челябинской области, где последним местом его работы был пост регионального министра радиационной и экологической безопасности.