​В Югре продолжаются проверки пассажирского транспорта. Наказаны уже больше сотни водителей

В Югре во время мероприятий по контролю за безопасностью пассажирских перевозок госавтоинспекторы проверили 480 транспортных средств. В результате 124 водителя привлечены к административной ответственности.

«Особое внимание при проведении мероприятий обращается на легальность деятельности перевозчиков, согласованию маршрутов перевозки с органами власти, наличию мест организованной стоянки автобусов и условий для предрейсового технического и медицинского осмотров, а также соблюдению времени труда и отдыха водителей при управлении автобусами и в течение всего времени работы по оказанию услуг в сфере перевозок пассажиров», — рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

К проверкам просят с пониманием отнестись и пассажиров. Им также рекомендуют обязательно пристегиваться ремнями безопасности.

Стоит отметить, что в результате сплошных проверок пассажирского транспорта в Сургуте только в феврале была запрещена эксплуатация 26 автобусов и маршруток.