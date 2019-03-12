​Наталья Комарова пригласила Владимира Путина в Когалым

Губернатор Югры Наталья Комарова пригласила президента России Владимира Путина в Когалым на открытие филиала государственного академического Малого театра России. Как рассказали ИА СИА-ПРЕСС в окружном департаменте общественных и внешних связей, приглашение главе государства, а также вице-премьерам Ольге Голодец и Виталию Мутко, направлено месяц назад. Однако подтверждения визитов на данный момент нет.

Стоит отметить, что Владимир Путин уже дважды получал приглашение побывать в Когалыме — в город его приглашали Вагит Алекперов и Наталья Комарова.

«Вы хотели побывать в Когалыме. Я приглашаю вас, всех членов попечительского совета, а также студенческий театр на это важное для нашего региона и в целом для страны событие», — обращалась губернатор Югры к президенту на заседании попечительского совета МГУ имени М. В. Ломоносова, которая состоялась 23 января.

Открытие театра запланировано на 22 марта. Театр разместится в здании бывшего культурно-досугового центра. Создан он на деньги «Лукойла» по инициативе президента компании Вагита Алекперова.