​Utair открывает новые рейсы из Ханты-Мансийска

Авиакомпания Utair запускает новые рейсы из столицы Югры. В весенне-летнем расписании аэропорта Ханты-Мансийска открыты направления в Уфу, Когалым и Омск. С 1 апреля появится также второй ежедневный вечерний рейс в Москву.



Источник: utair.ru

«Utair продолжает развитие авиаперевозок из городов ХМАО. В марте авиакомпания откроет рейсы из Ханты-Мансийска в Когалым, Омск и Уфу, в июне жители города смогут полететь в Анапу, Краснодар и Санкт-Петербург. С новыми тарифами Utair жители Сибири смогут путешествовать еще удобнее и выгоднее. Ознакомиться с новыми правилами тарифной линейки можно на сайте utair.ru», — цитирует президента «Utair — Пассажирские авиалинии» Павла Пермякова пресс-служба компании.

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова, комментируя кризис авиакомпании, заявила, что правительство округа сделает все возможное, чтобы Utair продолжила деятельность. Глава региона отметила также, что округ как один из акционеров ищет возможности для того, чтобы компания имела объемы работ.