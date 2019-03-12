​В Югре планируют ликвидировать пять свалок ТБО, расположенных в черте городов

По данным на 1 января 2018 года, в черте пяти населенных пунктов Югры расположены свалки ТБО. В 2019-2020 годах планируют ликвидировать полигоны в Нефтеюганске и Федоровском. В дальнейшем — функционирующие сейчас объекты в Нижневартовске, Нягани и Когалыме.

Такие данные озвучил руководитель окружной службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Сергей Пикунов на совещании по вопросу реализации в регионе национального проекта «Экология», сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Планируется также увеличить долю твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, до 60 процентов. При этом доля отходов, направленных на утилизацию, составит 19 процентов. «От бытового мусора и древесного хлама ежегодно будут очищаться берега водных объектов протяженностью 248 километров, к этим мероприятиям планируется привлекать около 150 тысяч человек», — добавили в департаменте.

В портфель проектов «Экология» входят «Чистая страна», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Комплексная система обращения с ТКО», «Чистая вода», «Сохранение лесов». Общий объем финансирования составляет 23 миллиарда 96 миллионов рублей.