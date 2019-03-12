​В Югре на содержание автотрасс и установку комплексов фиксации нарушений ПДД потратят более двух миллиардов рублей

На установку систем видеонаблюдения на аварийно опасных участках дорог и на содержание автотрасс в Югре будет направлено более двух миллиардов рублей. Об этом заявил депутат окружной думы Сергей Великий.

По данным парламентария, на дорогах регионального и межмуниципального значений создано 238 стационарных комплексов фиксации нарушения ПДД, которые за первый год работы выявили более 220 тысяч случаев нарушения правил дорожного движения. На улицах югорских муниципалитетов работают порядка 420 устройств, зафиксировавших более 600 тысяч нарушений. «Эффективность работы камер была признана всеми экспертами. В результате установки аппаратуры видеонаблюдения в регионе наблюдается снижение аварийности, что в конечном итоге приводит к уменьшению числа погибших и травмированных в результате ДТП», — цитирует Великого пресс-служба думы Югры.

Также депутат отметил, что с 2019 года средства от уплаты штрафов с камер на дорогах зачисляются напрямую в окружной Дорожный фонд. Их можно расходовать на ремонт, содержание и строительство дорог.