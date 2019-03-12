​В Ханты-Мансийске из-за невнимательного водителя в ДТП пострадала девушка-пассажир

В понедельник, 11 марта, дорогах Югры зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с двумя пострадавшими.

Так, на улице Рознина в Ханты-Мансийске 42-летний водитель на Renault Logan, сдавая назад, не убедился в безопасности маневра и врезался в Toyota, которой управляла 55-летняя женщина. В результате столкновения травмы получила 22-летняя девушка — пассажир Renault, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

«Кроме того, на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 3 663 нарушения правил дорожного движения, задержано шесть водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, пять — за отказ от медицинского освидетельствования и два — за повторное управление в состоянии опьянения. 28 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения», — отметили в ведомстве.