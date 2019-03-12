​Грипп отступает: в Югре снижается заболеваемость сезонными инфекциями

В Югре за неделю с 4 по 10 марта снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах. Общее снижение составило 10,6 процента. При этом недельный эпидемический порог превышен в возрастной группе от 15 лет и старше превышен на 43,5 процента, общий эпидпорог выше нормы на 6,4 процента. Такие данные приводит пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора.

«Для сдерживания распространение вирусов гриппа и ОРВИ на прошедшей неделе были полностью закрыты один детский сад и одна школа в Октябрьском районе», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в округе частично были закрыты девять детсадовский групп и приостановлен процесс в семи школках.

Заболеваемость выше среднеокружной в Нефтеюганске, Покачах, Октябрьском и Кондинском районах, Сургуте и Урае.

«В структуре циркулирующих вирусов за прошедшую неделю грипп А (Н1N1) составил 21,08 процента, грипп А (Н3N2) – 31,97 процента, грипп А несубтипированный – 43,53 процента, грипп В – 1,36 процента, другие - 2,04 процента», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Стоит отметить, что после снижения заболеваемости гриппом и ОРВИ в Нижневартовске после двухнедельного карантина были открыты школы.