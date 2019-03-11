​В Югре 12 марта ожидаются порывистый ветер и мокрый снег

Специалисты Обь-Иртышского УГМС объявили предупреждение о неблагоприятной погоде на вторник, 12 марта.

«Днем на территории Югры местами ожидается ветер порывами до 17 метров в секунду, налипание мокрого снега, гололедные явления», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что ветер будет южным, температура воздуха ночью составит минус 1-6 ºС, днем — до плюс 5 ºС.

13 и 14 марта также ожидается мокрый снег, порывистый южный ветер. Ночные температуры будут опускаться до минус 10 ºС, днем воздух прогреется до плюс 5 ºС.