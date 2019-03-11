​Для югорчан, пострадавших от действий коллекторов, открыта «горячая линия»

14 и 15 марта Управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Югре организует работу «горячей линии» для пострадавших от неправомерных действий коллекторских организаций.

«Позвонив с 14.00 до 17.00 по номеру телефона 8(3467)35-20-13 каждый гражданин сможет получить консультацию по порядку взаимодействия представителя коллекторской организации (кредитора) с должником либо третьим лицом по вопросу взыскания просроченной задолженности», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в эти дни югорчане смогут попасть на личный прием специалиста окружного УФСПП. Он будет вестись по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 8, кабинет 104.