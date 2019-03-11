​В Югре снизилась доступность ипотеки для населения

В Югре размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос за год 7,6 процента и достиг 80,25 тысячи рублей. С такими данными округ расположился восьмом месте соответствующего рейтинга регионов страны, составленного Национальным бюро кредитных историй (НБКИ).

В России размер дохода семьи для комфортного обслуживания ипотеки, вырос на 10,8 процента — до 71,7 тысячи рублей. Больше всего нужно зарабатывать ипотечникам Москвы (139,1 тысячи), Московской области (102,9 тысячи) и Санкт-Петербурга (87,68 тысячи). При этом во всех трех регионах доступность ипотеки выросла. Например, размер дохода, комфортного для обслуживания жилищного кредита, в Москве снизился на 1,3 процента, а в Московской области — на 5,4 процента. Среди регионов, где ипотека стала доступнее, — Ямал. В округе семье достаточно 76,77 тысячи рублей, чтобы оплачивать ипотеку. Это на три процента ниже, чем год назад.

«По нашему мнению, одной из причин роста рекомендованного дохода для обслуживания ипотеки, помимо прочего, является рост среднего размера ипотечного кредита, который увеличился прямо пропорционально снижению банками размера первоначального взноса по ипотеке. Таким образом, с одной стороны, доступ граждан к кредитным ресурсам банков несколько упростился, а с другой, выросло тело кредитов и объемы ежемесячных платежей по ним. В этой связи заемщикам следует помнить, что получение ипотеки – это принятие на себя многолетних финансовых обязательств, в течение которых всей семье придется отдавать за обслуживание кредита и погашение основного долга существенную часть своих доходов», — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.