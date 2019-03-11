​В Ханты-Мансийске упавшая с крыши дома глыба льда разрушила козырек подъезда

На улице Чехова в Ханты-Мансийске глыба льда, рухнувшая с крыши дома, снесла козырек подъезда. Об инциденте 11 марта сообщается в группе «Типичный Ханты-Мансийск» во «ВКонтакте».

«Вот как у нас работает ЖКУ Ханты-Мансийска! Висели глыбы снега и льда на крыше, вызвала ЖКУ приехали, посбивали сосульки и уехали! А сегодня упали эти глыбы, вот результат! Чехова 77!», — описал ситуацию анонимный пользователь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.).

В комментариях к посту от имени Жилищно-коммунального управления города Софьи Трапезниковой поясняется, что дом, в котором обрушился козырек, признан аварийным и частично расселен. «Если чистить с усилием, то и кровля сойдёт», — отметила чиновница в комментариях, добавив, что козырек настолько старый, что его «и ветром бы снесло». Кроме того, по ее словам снег с крыши дома убирался дважды.



Фото: vk.com/typical_xm