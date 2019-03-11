​Югра вошла в десятку российских регионов с самыми высокими зарплатами педагогов

В Югре 32 процента педагогов получают заработную плату выше 50 тысяч рублей. У 21 процента сотрудников образовательной сферы зарплата больше средней по региону. Меньше 15 тысяч в месяц получают только три процента учителей. С такими показателями округ расположился на девятом месте списка регионов страны с самой высокой зарплатой у работников сферы образования, составленного РИА «Рейтинг».

Самые высокие зарплаты у учителей в Москве и регионах Дальнего Востока, самые низкие — на Северном Кавказе. Среди уральских регионов в топ-10 вошел Ямал — округ расположился на третьем месте.

В исследовании учитывались зарплаты работников дошкольного, школьного, профессионального, высшего образования и других, а также всех форм собственности образовательных учреждений.

«Согласно данным исследования, из 5,5 миллиона работников сферы образования более 3 миллионов - непосредственно учат и воспитывают. Как отмечается, средняя чистая зарплата работников сферы образования в России в 2018 году составила 30 тысяч рублей, при этом средняя чистая зарплата по всем работникам в стране - 37,8 тысячи рублей. При этом зарплата педагогического персонала немного выше, чем вспомогательного», — публикует выводы аналитиков РИА «Новости».

По последним данным департамента общественных и внешних связей Югры, средняя заработная плата учителей школ в округе 66 тысяч 900 рублей. К концу 2019 года этот показатель должен составить 69 тысяч 400 рублей.