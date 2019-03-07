​В Югре крупные инвесторы без торгов получат участки земли под важные объекты

Правительство Югры упростило процедуру предоставления земельных участков инвесторам для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения. Для инвестиционных проектов стоимостью от 300 миллионов рублей земля, находящихся в государственной или муниципальной собственности, будет даваться в аренду без торгов.

Решение принято на очередном заседании правительства региона, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

«Документ разработан с целью совершенствования механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности в автономном округе. Новый порядок учитывает сложившуюся практику по предоставлению инвесторам в аренду земельных участков, а также поступившие предложения от самих инвесторов» , – отметил директор окружного департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Николай Милькис.

Ожидается, что изменения позволят властям рассчитывать будущие рабочие места, планировать подготовку кадров, их переобучение, а также оперативно решать вопросы по привлечению в регион инвестиций в любые сектора экономики.