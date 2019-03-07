​В Югре снято с продажи полтонны подозрительной рыбной продукции

В 2018 году сотрудники управления Роспотребнадзора Югры проверили 235 компаний, участвующих в производстве и обороте рыбной продукции и морепродуктов. Всего было проведено 1 499 исследований. 443 пробы выявили некачественный товар. В том числе, были найдены продукты, зараженные паразитами и не соответствующие нормам по физико-химическим показателям.

«Снято с реализации 70 партий продукции из водных биоресурсов общим весом 498 килограммов по причине отсутствия полной и достоверной информации о продукции, документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции и нарушения условий хранения и сроков годности товара», — рассказали в пресс-службе окружного ведомства.

За нарушения оштрафованы 86 бизнесменов на общую сумму свыше 1,5 миллиона рублей.