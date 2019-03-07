​В Югре возбуждено десять уголовных дел за нарушения в сфере ЖКХ

В 2019 году прокуроры округа выявили более 2,2 тысячи нарушений закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства. К различным видам ответственности привлечено почти 700 должностных и юридических лиц. По материалам проверок возбуждено десять уголовных дел.

Данные озвучены на координационном совещании, посвященном этой теме, которое провел прокурор округа Евгений Ботвинкин.

Также на мероприятии были затронуты вопросы исполнения законодательства в сфере соблюдения прав участников долевого строительства многоквартирных домов.

«Прокурорами продолжают выявляться многочисленные нарушения в деятельности застройщиков, акты реагирования внесены по фактам неуведомления дольщиков о продлении срока ввода дома в эксплуатацию, нарушения порядка раскрытия информации, предусмотренной Федеральным законом, нецелевого расходования средств участников долевого строительства объектов. Недостатки взаимодействия контролирующих и правоохранительных органов, низкая эффективность оперативно-розыскной деятельности не позволяют своевременно выявлять криминальные деяния в этой сфере», — отметили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Участники заседания приняли ряд решений, направленных на повышение эффективности работы правоохранительных органов и прокуратуры по противодействию преступным проявлениям в сфере ЖКХ и долевого строительства многоквартирных домов, других объектов недвижимости.