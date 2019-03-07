​Правительство Югры выделит миллионы на слежение за пользователями соцсетей

В четверг, 7 марта, на заседании правительства Югры рассматривался вопрос о заключение соглашения с окружным управлением МВД о выделении субсидии на материально-техническое обеспечение деятельности полиции. Документ опубликован на сайте регионального кабмина, передает ИА СИА-ПРЕСС.

Соглашение предусматривает выделение 180 миллионов рублей УМВД Югры в 2019-2021 годах. Ежегодно будет тратиться по 60 миллионов рублей на видеорегистраторы, дактилоскопические станции, оборудование для обеспечения антитеррористической безопасности во время проведения массовых мероприятий, а также на другое оборудование для архивирования, хранения данных и прочего.

В числе остального, в 2021 году планируется приобрести аппаратно-программный комплекс «Информационно-аналитическая система «Зеус соцсети» за 5,4 миллиона рублей.

Программное обеспечение, предназначенное для слежки за пользователями соцсетей, региональные управления МВД начали закупать еще в 2016 году. На сайте госзакупок были опубликованы технические характеристики «Зеуса». К требованиям к программному обеспечению говорилось, что оно должно позволять ставить на постоянный автоматический мониторинг любого пользователя, предоставлять текстовый поиск по архиву личных сообщений пользователя, а также создавать график социального окружения пользователя. Тогда интернет-газета Znak.com со ссылкой на экспертов сообщала, что «Зеус» работает в семи регионах страны, в том числе в Югре.