​На 8 марта в Югре объявлено предупреждение о непогоде

В Югре 8 марта продолжит буйствовать непогода. С предупреждениям к жителям обратились спасатели и дорожники. Югорчан просят без необходимости не гулять по улицам и не выезжать на загородные трассы. Особенно ветрено будет в центральных районах округа.

«По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью на территории округа будет облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах метель, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер юго-западный 7 - 12 метров в секунду, в центральных и восточных районах порывы 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Югре.

Специалисты просят соблюдать простые правила безопасности. Если возникает угроза жизни, необходимо сообщить по телефону 112.

В Уралуправтодоре заверили, что дорожными службами будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда.

«Просим водителей не затруднять работу снегоуборочной техники и не мешать расчистке федеральных трасс. При сложных погодных условиях советуем запастись терпением и двигаться вслед за техникой, не пытаясь идти на обгон. Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы: 8-800-200-63-06 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)», — уточнили в пресс-службе учреждения.

Непогода буйствует в Югре с 3 марта. Сильный ветер и снегопады в регион принес обширный активный юго-западный циклон. По сегодняшнему прогнозу Обь-Иртышского УГМС, 9 и 10 марта в ветер в округе будет умеренным.