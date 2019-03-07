​В 2018 году на предприятиях Югры погибли 39 человек

В прошлом году на предприятиях Югры зафиксировано 542 страховых несчастных случая. 135 человек получили травмы тяжелой степени, 39 — погибли. С начала 2019 года 18 несчастных случаев на производстве, три из них отнесены к категории тяжелых. Статистику озвучила пресс-служба окружного отделения Фонда социального страхования.

«На учете в отделении Фонда социального страхования Югры состоят 3 720 получателей страховых выплат. Из них в связи с травмой на производстве ежемесячные выплаты получают 1 866 человек, в связи с профзаболеванием – 1 132, в связи с потерей кормильца – 722. По 3562 страховым случаям назначены страховые выплаты», — отметили в фонде.

Всего в 2018 году произведено ежемесячных страховых выплат пострадавшим на общую сумму 1,1 миллиарда рублей. Единовременные страховые выплаты на сумму 44,4 миллиона рублей получили 255 человек.

С 1 февраля 2019 года ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве проиндексированы на 4,3 процента.