​Власти Югры ведут работу по организации платных парковок

В Югре власти региона и бизнесмены смогут организовывать платные парковки. Для полноценной работы в этом направлении необходимо принять ряд дополнительных документов, в частности, установить порядок их создания.

Вопрос разработки окружного законодательства в области обслуживания платных парковок рассматривался на заседании комитета по экономической политике, региональному развитию и природопользованию, сообщает пресс-служба окружной думы. По итогам обсуждения депутат Сергей Великий отметил, что парламентариям не удалось получить четких ответов по всем вопросам от правительства округа.

«Закон требует принятия нескольких подзаконных актов, в том числе порядка по созданию платных парковок и методике расчета платы на них. Не ясно пока и какие отчисления с платных автостоянок будут поступать в дорожный фонд, хотя представители департамента дорожного хозяйства заверяют, что непременно будут по этому вопросу сотрудничать с любым уровнем бюджета», – отметил он.

В департаменте дорожного хозяйства округа отметили, что прибыль от платных парковок будет распределяться в зависимости от того, кем они организованы: частными предпринимателями или регионом.