​Озвучен прогноз погоды в Югре на 8 марта

8 марта в Югре облачно с прояснениями, на большей части округа ожидаются снегопады, метели и сильный западный ветер порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до минус 16 ºС, днем — до минус 10 ºС. Прогноз погоды на Международный женский день опубликован на сайте Обь-Иртышского УГМС.

В следующий выходной, 9 марта, погода не изменится.

Стоит отметить, что синоптики продлили прогноз о неблагоприятных погодных явлениях на 7 марта. «На территории Югры местами ожидается ветер порывами 13-18 метров в секунду, снег, метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах снежные заносы, ухудшение видимости», — предупреждают специалисты.

Непогода бушует в округе с 3 марта.