​Роспотребнадзор Югры запустил «горячую линию» по кори

Жители Югры могут узнать о правилах профилактики кори по телефонам «горячей линии». На вопросы будут отвечать специалисты окружного управления Роспотребнадзора.

«Все позвонившие смогут проконсультироваться об основных правилах профилактики кори, в том числе вакцинации, а также о мерах, которые необходимо предпринять при возможных контактах с заболевшим. Сотрудники ведомства готовы предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей от инфекции, озвучить правила профилактики инфекционных заболеваний. Телефон «горячей линии»: 8-(3467) 360-003, единый консультационный центр Роспотребнадзора» 8-800-555-4943», — сообщили в пресс-службе ведомства.

«Горячая линия» будет работать до 18 марта.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, в Югре вспышки кори зарегистрированы в Нижневартовске и Нягани, также известно об одном заразившемся в Сургуте. В России заболеваемость корью за три года выросла в 3,5 раза. С апреля по октябрь 2019 года в стране могут провести дополнительную иммунизацию против инфекционного заболевания.